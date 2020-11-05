【宏觀中國】競爭大知難而退？　網易嚴選退出「雙11」大戰

有別於傳統的「雙11」，速銷活動早在10月底已展開，可見各個銷售平台的重視程度，屬兵家必爭之地，不過網易（09999）旗下的網易嚴選宣布退出「雙11」大戰。

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公司稱，要退出的是鼓吹過度消費，為銷售數字狂歡的「雙十一」。「今年雙十一，我們不發戰報，我們為理性消費的生活理念發聲。」

不過，網民對此反應不一，有人認同回歸理性、健康消費；也有人揶揄公司只是「沒有拿到最優資源和價格」。

事實上，網易嚴選不同於淘寶、天貓、拼多多（PDD）等電商平台，前者建立自家品牌，向工廠採購產品，如果跟隨其他平台採用割喉式減價，將直接損害自家利潤。

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反觀，後者只是撮合用戶和商戶的平台，折扣大多由商戶承擔，平台收益主要來自交易佣金和推廣費用，當然生意額愈多愈好。

不得不說，今年的「雙11」可謂聲勢浩大，電商大搞「百億補貼」搶客，連房地產發展商也趁機促銷散貨，如天貓稱1個單位最多能省100萬元。

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記者：林衛