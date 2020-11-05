LPT 納米刺針防疫紡織塗層服務

在疫情下，大家還是需要外出工作或購買必需品，戴上口罩固然能夠保護自己，但事實上，我們的隨身衣物卻無時無刻曝露在充滿細菌的空氣中。一旦將依附在衣物上的病菌和病毒帶回家中，就會大大增加在家感染疫症的機會。

Life Production Technology 引進納米刺針防疫塗層科技，並與陽光洗衣合作，推出為日常衣物噴灑防疫塗層的服務，讓每個人都能得到基本的防疫保護。

納米刺針防疫紡織塗層科技

以電荷除菌原理，令塗層上的納米粒子與衣物纖維結合，在衣物上形成一層無色、無味、無毒、帶正電荷的保護膜。帶負電荷的細菌和病毒和保護層的正電荷因物理作用互相吸引時，帶電荷納米刺針防疫塗層會刺穿其外包膜，病菌病毒最終被分解而死亡。應用後，衣物表面的細菌及病毒將會被消滅，除了保護自己，亦同時保護了家人的安全。



LPT 技術獲多方認證

衣物表面除菌率高達99%

通過 50 次洗滌測試及認證，確保經過塗層技術的衣物能夠在 50 次洗滌後仍然有效，達到長效防疫效果

通過重金屬測試、人體皮膚測試和眼部測試，100% 對人體無害

洗衣 + 納米刺針防疫塗層服務點



陽光洗衣

適用於：學童校服、公司制服、普通衣物、床單、被袋等

優惠價 $600/10磅，平均 $60/磅 (原價 $98/磅)



於【有貨】電商完成購買後可於全線陽光洗衣店兌換。兌換時請提供訂單編號。

分店地址：https://sunshinelaundry.com.hk/zh/shoplocation.php



關於LPT

Life Protection Technology (LPT) 為市場上少數引進納米刺針防疫塗層科技的香港公司。此項科技由多位專業領域學者同教授致力打造，為社會大眾提供有效既個人防疫方案。此項國際級技術及相關物料已非常成熟及穩定，成功通過多項測試及認證，且不會與其他化學物產生任何反應，證實經處理的衣物對人體無害，卻能長效除菌及在衣物表面除菌率高達99%，可應用於工作制服或日常衣物上，為企業員工及大眾提供基本的防疫保護。

網址：www.lpt.com.hk



（資料由客戶提供）