【雙11】阿里巴巴天貓iPhone12/ 12Pro午後重新上架　天貓：雙11有驚喜（第二版）

▲ 蘋果天貓旗艦店午後恢復iPhone 12/ 12Pro產品為「上架狀態」。

蘋果（Apple，美：AAPL）旗下iPhone 12、12Pro 上月中開售，iPhone 內地銷情成為蘋果未來業績關鍵。不過，蘋果在阿里巴巴 （09988） 旗下天貓的旗艦店，將iPhone 12/ 12Pro 下架，暫停開放購買。天貓方面其後回應內地傳媒查詢指，期待「雙11」驚喜，未有詳細交代部署。但午後蘋果天貓旗艦店恢復iPhone 12/ 12Pro產品為「上架狀態」（有貨）。

▲ 內地傳媒發現蘋果天貓店將iPhone 12下架

據蘋果內地官網，iPhone 12 64GB定價為6299元人民幣，12 Pro 128GB入場費為8499元人民幣，香港iPhone 12 64GB定價為6799港元，折合較內地定價便宜7%，12Pro 128GB定價8499港元，較內地便宜14%。

iPhone 12系列香港定價

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內地多個電商平台今年提早舉行「雙11」網購活動，京東早前表示，雙11首日（11月1日），蘋果為平台上銷售金額最高的手機品牌，更勝華為、小米等內地手機品牌。

值得注意，iPhone 12系列中最入門版iPhone 12 Mini 和最高階iPhone 12 Pro Max會在周五（6日）預售。

（第二版新增蘋果天貓店銷售狀態）

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編輯：麥德銘