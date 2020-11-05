【螞蟻上市觸礁】5隻螞蟻戰略配售基金鎖資600億人幣繼續運作　稱不受影響

▲ 螞蟻集團戰略配售生變，5隻基金集團公告，基金正常運行不受影響。

螞蟻集團 （06688） （滬：688688）A+H上市告吹，螞蟻集團集團周三（4日）公布退款安排，將中港兩地抽新股的資金退還投資人，包括戰略投資者、散戶投資者。但5隻參與螞蟻集團戰略配售的緊急公告，基金仍正常運作，稱不受影響。有基金業內人士表示，螞蟻未來仍會上市，屆時將會重新定價及估值，新的價格大機會較現在低，對於投資者來說或許是件好事。反映儘管此次螞蟻上市觸礁，投資界依然對其未來有憧憬。

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5隻新基金集體公告，因螞蟻集團AH股暫緩上市， 創新未來基金中原計劃戰略投資螞蟻上市的部分也相應暫緩。 目前基金均已成立，基金運作不受影響。

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今年9月底，有5隻可以參與螞蟻集團戰略配售基金發行，包括易方達、華夏、中歐、鵬華、滙添富旗下創新未來18個月封閉混合基金， 每隻基金能夠以最高10%的資產參於螞蟻集團戰略配售，值得注意是，5只基金只在支付寶平台上發行，頂格集資規模可高達600億元（人民幣，下同）。

最終5只基金認購戶數合計達到近1360萬戶，每戶平均規模均低於1萬元，最高為6372.08元，最低為3819.61元。

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編輯：陳華