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【螞蟻上市觸礁】5隻螞蟻戰略配售基金鎖資600億人幣繼續運作 投資者在支付寶平台提出退款訴求　

股市 19:44 2020/11/05

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螞蟻集團戰略配售生變，5隻基金集團公告，基金正常運行不受影響。

螞蟻集團  （06688）  （滬：688688）A+H上市告吹，螞蟻集團集團周三（4日）公布退款安排，將中港兩地抽新股的資金退還投資人，包括戰略投資者、散戶投資者。但5隻參與螞蟻集團戰略配售的緊急公告，基金仍正常運作，稱不受影響。有基金業內人士表示，螞蟻未來仍會上市，屆時將會重新定價及估值，新的價格大機會較現在低，對於投資者來說或許是件好事。反映儘管此次螞蟻上市觸礁，投資界依然對其未來有憧憬。

螞蟻退款　手續費、孖展息點計？一文看清券商安排【下一頁】

5隻新基金集體公告，因螞蟻集團AH股暫緩上市，創新未來基金中原計劃戰略投資螞蟻上市的部分也相應暫緩。目前基金均已成立，基金運作不受影響。

究竟馬雲說了甚麼 觸發螞蟻集團中港上市急煞停？詳情可見【下一頁】

新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意，詳情可見【下一頁】

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今年9月底，有5隻可以參與螞蟻集團戰略配售基金發行，包括易方達、華夏、中歐、鵬華、滙添富旗下創新未來18個月封閉混合基金，每隻基金能夠以最高10%的資產參於螞蟻集團戰略配售，值得注意是，5只基金只在支付寶平台上發行，頂格集資規模可高達600億元（人民幣，下同）。

最終5只基金認購戶數合計達到近1360萬戶，每戶平均規模均低於1萬元，最高為6372.08元，最低為3819.61元。

不過，有內地媒體今日（5日）報道，不少認購了這些基金的散戶投資者在支付寶平台上提出退款訴求，亦有投資者要求解除基金原定18個月的封閉期，開放申請贖回基金。他們指，基金最大賣點原是投資螞蟻，如今螞蟻上市未果，仍要持有基金18個月，感到非常不值。

有基金公司人士指，現時不用終止基金運作，因為螞蟻集團現時暫時不能上市，並非「因不可抗力而導致基金無法正常運作」。假如基金需要改革投資目標範圍或策略，需由基金管理人召開基金持有人大會決定。

（第二版新增﹕散戶投資者在支付寶平台要求退錢）

更多螞蟻上市觸礁新聞，可留意【螞蟻來港】

相關文章：【螞蟻上市觸礁】證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關　相信內地會讓螞蟻再次上市

【螞蟻上市觸礁】剎停上市僅第一步　監管機構傳要求螞蟻達新資本要求才能上市

 

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編輯：陳華

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