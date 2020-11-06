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【螞蟻上市觸礁】螞蟻AH退款、鎖資600億戰略配售基金不退　投資者在支付寶平台尋「回水」

股市 17:01 2020/11/06

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螞蟻集團戰略配售生變，5隻基金集團公告，基金正常運行不受影響。

螞蟻集團  （06688）  （滬：688688）A+H上市告吹，螞蟻集團集團周三（4日）公布退款安排，並在周五完成向認購螞蟻H股的投資者退款，也安排認購螞蟻A股退款。不過，在螞蟻集團正式招股前，5家參與螞蟻集團A股戰略配售基金公開集資600億元（人民幣，下同），而且入門門檻僅1元，吸引不少內地散戶認購，隨螞蟻集團A股暫緩，相關基金公告，基金仍正常運作，稱不受影響，意味相關認購投資者不會獲退款。

5隻新基金集體公告，因螞蟻集團AH股暫緩上市，創新未來基金中原計劃戰略投資螞蟻上市的部分也相應暫緩。目前基金均已成立，基金運作不受影響。

螞蟻退款　手續費、孖展息點計？一文看清券商安排【下一頁】

有內地媒體報道，不少認購相關基金的散戶投資者在支付寶平台上提出退款訴求，亦有投資者要求解除基金原定18個月的封閉期，開放申請贖回基金。他們指，基金最大賣點原是投資螞蟻，如今螞蟻上市未果，仍要持有基金18個月，感到非常不值。

有基金公司人士指，現時不用終止基金運作，因為螞蟻集團現時暫時不能上市，並非「因不可抗力而導致基金無法正常運作」。假如基金需要改革投資目標範圍或策略，需由基金管理人召開基金持有人大會決定。

有內地基金業內人士則表示，螞蟻未來仍會上市，屆時將會重新定價及估值，新的價格大機會較現在低，對於投資者來說或許是件好事。反映儘管此次螞蟻上市觸礁，投資界依然對其未來有憧憬。

究竟馬雲說了甚麼 觸發螞蟻集團中港上市急煞停？詳情可見【下一頁】

新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意，詳情可見【下一頁】

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今年9月底，5家參與螞蟻集團戰略配售基金發行，包括易方達、華夏、中歐、鵬華、滙添富旗下創新未來18個月封閉混合基金，每隻基金能夠以最高10%的資產參於螞蟻集團戰略配售，值得注意是，5家基金只在支付寶平台上發行，總集資規模達600億元。

最終5家基金認購戶數合計達到近1360萬戶，每戶平均規模均低於1萬元，最高為6372.08元，最低為3819.61元。

（第二版新增﹕散戶投資者在支付寶平台要求退錢）

更多螞蟻上市觸礁新聞，可留意【螞蟻來港】

相關文章：【螞蟻上市觸礁】證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關　相信內地會讓螞蟻再次上市

【螞蟻上市觸礁】剎停上市僅第一步　監管機構傳要求螞蟻達新資本要求才能上市

 

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編輯：陳華

香港股票 A股 H股 螞蟻集團（06688） 螞蟻金服 螞蟻集團（滬：688688） 支付寶

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