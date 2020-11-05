【OK便利店易手】利亞零售擬售「OK便利店」業務　派每股特別息3.85元

利亞零售（00831）宣布，以27.9億元現金代價，向加拿大公司Alimentation Couche-Tard Inc方出售「OK便利店」業務。預料交易後將錄得29億元收益，公司打算向股東派發特別現金股息，每股3.85元。消息公布後，公司股價曾破頂升至5.27元的高位，現價升17.6%至4.81元，成交額約1.6億元。



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是次交易的買方為Couche-Tard HK Limited，是加拿大上市公司Alimentation Couche-Tard Inc的全資子公司，該集團主要經營便利店及道路運輸燃油零售相關業務，現時在全球有近14,350個經營點。

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利亞零售指，便利店業務是以密集的運營模式服務香港市場，因其覆蓋產品種類繁多，所以涉及相對龐大的物流營運設置以及供應鏈基礎設施。鑑於香港近期的社會及經濟發展，令公司管理團隊以考慮目標客戶基礎（如遊客、學生和辦公室上班族），來審視本港便利店業務的長期策略以及業務在香港和外地的未來投資需要。

公司管理團隊認為，集團其餘品牌如聖安娜、Mon cher和Zoff的銷售會更適合利用互聯網及線上平台，對中等收入客戶群更具吸引力，而且對物流設置以及供應鏈基礎設施的依賴性較低。

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