【iBond 2020】中銀香港：iBond認購金額破紀錄　電子渠道認購佔7成

▲ 中銀香港iBond認購金額持續上升，反映認購熱烈。

iBond通脹掛鈎債券今午2時截止認購，由於螞蟻集團上市暫緩，勢帶動部份資金轉投iBond。中銀香港 （02388） 表示，中銀香港iBond認購金額持續上升，，反映認購熱烈，已突破該行認購金額紀錄。

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中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年新增手機銀行渠道，方便客戶認購iBond，除了帶動是次認購金額於早前已超越2016年的總認購金額外，截至昨日（4日），更突破該行於2012年最高的總認購金額水平，電子渠道認購佔比顯著上升至超過七成。

中銀指，分配結果將會透過手機短訊及郵寄通知書發送予所有申請認購的客戶。iBond將於11月12日公布配售結果，11月17日掛牌上市。

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編輯：袁諾曦