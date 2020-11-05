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【欲哭無淚】屯門新盤入伙僅數月　驚現銀主盤

股樓投資 10:53 2020/11/05

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雖然樓市交投氣氛好轉，新盤銷情持續理想，惟經濟前景未明，入伙僅數個月的屯門掃管笏上源，有業主收樓後未曾入住，單位已淪為銀主盤，情況罕見。目前銀主開價618萬元，較原業主兩年前的購入價高約11%。

    點擊圖片放大
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忠誠拍賣行網站顯示，上源5B座中層B室，實用面積468平方呎，近日銀主開價618萬元放售，呎價約13,205元。土地註冊處資料顯示，原業主於2018年10月，以576.4萬元購入上址，其後更改付款辦法，售價調整至556.5萬元，並獲恒生銀行承造按揭。市場消息指，原業主因斷供，故遭銀行沒收物業，由於上源數月前才交樓入伙，估計原業主收樓後，或未曾入住，單位已淪為銀主盤。

【現樓單位】內房萬科首個在港獨資項目　特色單位有幾豪？【下一頁

值得留意的是，雖然三年禁售期未過，惟單位現由銀主放售，可豁免繳付樓價10%的額外印花稅（SSD）。資料顯示，上源為內房萬科香港首個在港的獨資住宅項目，位於屯門掃管笏，建有1,154伙，項目其中一個特色是，設有8.7萬平方呎園林，種植四季不同植物，而5座大樓頂層由Sky Bridge貫通，連天台花園面積逾2萬平方呎。

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撰文 : 黄卓賢

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