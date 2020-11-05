【港股追蹤】內房銷售表現強勁 碧桂園續有股東增持

自內地住建部和人民銀行8月份對內房股提出「三條紅綫」政策後，發展商為避免負債過多，在「金九銀十」開始，各出其謀增加銷售，多隻內房股9月份銷售數字都顯著造好，情況在10月份仍然繼續。當中龍頭股碧桂園（02007）昨日公布10月份賣樓數據，雖然按年出現輕微下跌，但無阻股價今早（5日）裂口高開，最多升超過4%，升至超過兩個月高位。

集團昨晚發公告發布10月份營運數據，期內連同其合營和聯營公司，共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約539.1億元（人民幣，下同），按年減少5%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約633萬平方米，按年減少5.2%。與9月份銷售額逾646億元相比，也稍為回落，但仍然維持不俗水平。

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值得一提的是，碧桂園大股東楊惠妍近期繼續增持行動，9月份至今已增持超過1.8億股公司股份，涉及超過17億元。大股東持續增持，亦是對公司充滿信心的一個指標。

另外，綠城中國（03900）昨日亦公布，10月份合約銷售額按年急升44.3%，至280億元，合約銷售面積為101萬平方米。總計今年首十個月，合約銷售額為1,401億元，按年增長42.1%。

公告更提到，連同合營及聯營公司綠城集團計算，截至本周二（3日），累計實現總合同銷售金額已突破2,000億元，集團主席兼行政總裁張亞東早前表示，有信心完成今年合同銷售2,500億元的目標，現時已完成目標約80%。

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記者：葉志偉