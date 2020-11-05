兩星期前，美國司法部終於對拖延已久、有關如何管制美國大型科技公司的討論轉化為行動，對搜尋引擘巨頭作出反壟斷訴訟。是次訴訟均得到美國兩黨的支持，這情況實屬罕有。但這是否代表大型科技公司的寒冬來臨？非也。

首先，反壟斷法原意是為了保障消費者利益。根據往例，商品服務的價格是其中一項重要準則。在日常生活中，我們不時亦少不免會接觸到大型科技公司的產品和服務，例如即時通訊軟件、社交平台、電子郵件、網上搜尋等服務，幾乎都是免費提供的。若純粹以「價格」作為有否壟斷的其中一個準則，相信會有不少斟酌。

其次，數個大型科技巨擘不單止在美國，在全球的市場佔有率下亦不容忽視。美國搜索器一哥佔全球互聯網搜索引擎92%，最大的社交媒體在全球的市佔率佔有75%。在數碼廣告方面，數間巨擘就已經佔了美國75%的支出。即使是面對分拆，子公司在分拆後股價發展得更亮麗的例子亦不乏。

最後，中美摩擦已演變成全球科技領導地位的鬥爭。美方對中方的科技限制可看出這場「數碼鐵幕」在未來幾年會加劇。在大力打擊中國科技發展的同時，嚴厲規管自己的大型科技公司來遏制它們發展似乎是説不通。

因此，美國政府最終以「温和態度」來規管市值達6.8萬億美元、總收入約9千億美元、相等於世界GDP排名第十八的國家、佔標普500近25%的大型科技公司的可能性會較高。如欲得到更多詳細資料，請查閲我們於10月28日發表的報告。