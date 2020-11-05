【港版納指新高】恒生科指升逾4%越8000大關　騰訊、美團、京東破頂

上一篇文章
規管大型科技公司
納指隔晚漲逾400點，港股科技股承接外圍表現氣勢如虹，恒生科指早段升逾300點，突破8000大關，現升345點或4.5%，現報8104點。恒生科指成份股全綫報升，其中，京東 （09618） 一度升逾6%，破頂高見351.8元，現報349.6元，升5.9%。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 亦再創新高，分別曾高見619.5元及334.6元。
ATMX全綫造好，騰訊現升4.8%，報616.5元，美團升4.7%，報328.4元，阿里巴巴 （09988） 彈4%，報288.2元，小米 （01810） 升0.8%，報24.15元。
金山軟件 （03888） 升9%，報44.6元，為表現最好的成份股；華虹半導體 （01347） 升8.7%，報29.95元；舜宇 （02382） 及比亞迪 （00285） 分別升逾7%。
相關文章：【雙11】雙11首日 雷蛇於天貓和京東的銷售額增長約3倍
【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准 京東飆6%創新高（第四版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前股價反彈4% 上季經調整盈利料增長17%
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯：袁諾曦