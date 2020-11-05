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【港版納指新高】恒生科指升逾4%越8000大關　騰訊、美團、京東破頂

股市 10:15 2020/11/05

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有港版納指之稱的恒生科指升逾300點，突破8000大關。

納指隔晚漲逾400點，港股科技股承接外圍表現氣勢如虹，恒生科指早段升逾300點，突破8000大關，現升345點或4.5%，現報8104點。恒生科指成份股全綫報升，其中，京東 （09618） 一度升逾6%，破頂高見351.8元，現報349.6元，升5.9%。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 亦再創新高，分別曾高見619.5元及334.6元。

ATMX全綫造好，騰訊現升4.8%，報616.5元，美團升4.7%，報328.4元，阿里巴巴 （09988） 彈4%，報288.2元，小米 （01810） 升0.8%，報24.15元。

金山軟件 （03888） 升9%，報44.6元，為表現最好的成份股；華虹半導體 （01347） 升8.7%，報29.95元；舜宇 （02382） 及比亞迪 （00285） 分別升逾7%。

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編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 經濟 金山軟件（03888） 華虹半導體（01347） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 納斯達克綜合指數 小米

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