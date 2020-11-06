【美國大選結果】亞利桑那未必已紅轉藍？稍後或有結果

▲ 【美國大選結果】亞利桑那未必已紅轉藍？或成特朗普轉勢關鍵

美國大選結果陸續公布，美聯社等多間媒體早前報道指，民主黨總統候選人拜登在今屆美國大選上，拿下亞利桑那州（Arizona，11張選舉人票），令美國大選由紅轉藍。不過，英國廣播公司（BBC）、美國之音、《紐約時報》指出，總統特朗普未必在今屆美國大選上，失去亞利桑那州。《衛報》最新報道指，拜登領先優勢收窄至7.9萬票。亞利桑那州指，料在本港時間周五早上10時有更多結果。

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BBC報道指，現時亞利桑那州僅點算約90%選票。亞利桑那州馬里科帕縣 （Maricopa County）選舉委員會指，預料當地時間周四尚未能有完整結果。

而《紐約時報》則指，特朗普若要連任，需要在拜登正在領先的亞利桑那州（11張選舉人票）或內華達州（6張選舉人票）中，拿下至少一個。

報道又指，特朗普在佐治亞州（16張選舉人票）及賓夕法尼亞州（20張選舉人票）的選情亦是關鍵，而他在這兩個州的領先優勢正被拜登迫近。

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責任編輯：林嘉莉