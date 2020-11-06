【美國大選結果】拜登接近當選 但特朗普仍有機會贏 不同情境一覽

▲ 【美國大選結果】特朗普拜登都有機會贏 不同情境一覽

美國大選投票日結束，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。民主黨總統候選人拜登率先宣布，取得威斯康星州和密歇根州合共26張選舉人票。拜登形勢大好，但不代表總統特朗普無法翻盤。

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據美聯社統計，特朗普取得214張選舉票（已計算拜登拿下威斯康星州和密歇根州），如果想成功連任：

1.必須取得賓夕法尼亞州20張選舉人票、佐治亞州16張選舉人票、內華達州6張選舉人票、北卡羅來納州15張選舉人票，以及亞利桑那州11張選舉人票

拜登取得的264張選舉人票，計算僅完成84%點票的亞利桑那州11張選舉人票在內，這亦是多數媒體的做法。惟亞利桑那州官員表示，該州未完成點票，呼籲民眾耐心等待結果。

拜登在亞利桑那領先9.2萬多票，僅完成8成多點票，意味特朗普仍能在該州翻盤。

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反觀，拜登入主白宮之路有較多選擇：

1.贏得賓夕法尼亞州

2.在內華達州及亞利桑那州勝出

3.（機會較小） 贏得佐治亞州及內華達州

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責任編輯：鄧燕君