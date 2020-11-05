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【美國大選結果】特朗普團隊入稟法院 要求3州停點票

環球政治 10:23 2020/11/05

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美國總統特朗普的競選團隊入稟法院，要求三個關鍵搖擺州暫停點票工作。

美國大選正在點票，民主黨總統候選人拜登於美國大選的形勢大好。美國總統特朗普的競選團隊入稟法院，要求三個關鍵搖擺州暫停美國大選點票工作，包括密歇根州、賓夕法尼亞州及佐治亞州，同時要求威斯康星州重新點票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

密歇根州（16張選舉人票，下同）、賓夕法尼亞州（20張）及佐治亞州（16張）為關鍵州分，足以撼動選舉結果。特朗普競選團隊表示，連同共和黨人早前於賓夕法尼亞州及内華達州起訴，都要求選舉觀察員更深入觀察處理及點算選票的地點，以及關注缺席選票。

特朗普團隊向賓夕法尼亞州上訴法院表示，費城公開處理及統計郵寄選票期間，其中一名代表想看郵寄選票上的文字卻遭阻止。費城法官駁回特朗普團隊的指控，稱選舉觀察員是要進行觀察而不是審計的工作。

拜登得票超越奧巴馬 特朗普斥偷走選舉【下一頁】

特朗普團隊的競選副經理克拉克（Justin Clark）表示，團隊計劃就地區法院允許賓夕法尼亞州計算，選舉投票日截止後3日内收到的郵寄選票，尋求最高法院推翻判決。

威斯康星州擁有10張選舉人票，預計由拜登勝出。特朗普團隊的競選經理斯蒂平（Bill Stepien）表示，威斯康星州多個縣在投票期間出現違規行為，團隊要求威斯康星州重新點票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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