平安壹賬通銀行成為全港首間虛擬銀行運用替代信貸審批模式 服務特選貿易中小企

平安壹賬通銀行 (香港 )有限公司(「平安壹賬通銀行」或「 PAOB」) 宣佈,成為全港首間運用替代信貸審批模式為特選貿易中小企提供服務的虛擬銀行 。日前,香港金融管理局 (「金管局」)發表了一份題為「Alternative Credit Scoring of Micro-, Small and Medium-sized Enterprises」 的報告,其中亦引用了平安壹賬通銀行為中小企客戶提供替代信貸審批的成功案例。



中小企在傳統銀行開戶及借貸一直遇到困難,銀行審批貸款時需了解企業的財務數據以評核其還款能力 ,相關數據亦未必能反映實時的企業經營狀況。 金管局於本周舉行的「香港金融科技周 2020」活動上表示,正研究運用貿易相關數據,以促進貿易融資申請流程,從而讓中小企業得到更佳的金服務,並解決困難的問題。



平安壹賬通銀行作為本港首家主打中小企服務的虛擬銀行,率先運用替代信貸審批模式,透過獨創的風險評估平台及合作夥伴 — 貿易通電子有限公司(「貿易通」,香港聯合交所股份代碼:)的商業數據,進行高效準確信貸分析,為特選貿易通中小企提供開戶、貸款服務 。



PAOB為特選貿易通中小企提供的貸款產品包括「壹易貸」及「中小企融資擔保計劃」下的「九成信貸擔保產品」。透過替代信貸審批 ,「壹易貸」可以為中小企客戶帶來靈活、高效的貸款體驗,包括貸款審批階段無需提交文件¹、「5天放款保證」²等。試業期間,貿易通中小企客戶開最快 只需1個工作天,由申請「壹易貸」至收到放款平均4個工作天,大大縮短中小企客戶等候時間。



平安壹賬通銀行政總裁馮鈺龍先生「香港金融科技周2020」中主題爲 「Alternative Credit Assessment of Micro, Small and Medium-sized Enterprises for Loan Applications in Hong Kong」的分論壇上表示 :「作為服務中小企的虛擬銀行先驅,平安壹賬通銀行運用貿易通 於貿易領域積累的龐大商業數據,以進出口報關量等替代數據對客戶進行信貸分析 ,從而更快速定位特選客戶,為他們適時提供適當的服務 。今後,我們希望拓展這種模式,不斷擴客戶群,從而幫助更多中小企,推動香港普惠金融。 」

¹ 貸款審批只需提供香港身份證用於身份驗證。貸款放款前,客戶需要提交貸款所需文件。

² 以提交貸款申請當日起,計算5個銀行營業日,具體放款時間根據提交及簽署的文件是否齊全而決定。詳情請參閲「 5天放款保證」優惠計劃之條及細則。

(資料由客戶提供)