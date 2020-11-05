【新股IPO】金科智慧服務9666　一手入場費4808元

▲ 金科智慧今起（5日）招股。

金科智慧服務 （新上市編號：09666） 今起（5日）至10日招股，金科智慧服務公布發售約1.33億股份，其中公開發售約1196.2萬股，集資最多63.27億元，招股價介乎41.8元至47.6元，一手（100股）入場費4808元，公司將於11月17日掛牌，聯席保薦人為中信證券及華泰。

金科智慧服務去年收入23.3億元人民幣，按年增53%，全年賺4.5億元人民幣，增1.2倍。

集團是次引入10位基石投資者合共認購26.7億港元，包括泰康人壽、Gaoling Fund， L.P.及YHG Investment， L.P、雪湖資本、中金啟融基金、UBSAM、MWAL、Aspex Master Fund、WT、3W、China Orient Multi-Strategy Master Fund

集團集資所得約60%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；約10%將用於升級數碼化及智能管理系統；約20%將用於進一步發展增值服務；約10%將用作一般業務運營及營運資金。

相關文章：【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市 中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）

【新股IPO】中氣投資因現行市況 暫停上市

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者：謝卓榮