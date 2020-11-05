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疾風知勁草 慧擇亮相2020香港金融科技周

股訊匯 09:00 2020/11/05

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11月2日，「香港金融科技周2020」(HK Fintech Week 2020)正式開啟。今年活動邁入第五屆，首次提供全新綫上會議的模式，吸引政府、監管機構代表、金融界領袖與全球領先的金融科技公司的投資者、創辦人及企業家共同探討後疫情時期的業界趨勢及機遇。作為保險科技領域的領軍企業，今年登陸納斯達克的慧擇(HUIZ.US)亦獲邀參與。

在大數據、人工智能等科技的推動下，數字化轉型成為了全球企業改革的大方向，以保險業為例，早在新冠肺炎疫情爆發以前，一眾保險公司已積極應用多元化保險科技（Insurtech），為客戶帶來更好的服務體驗，並藉此降低營運成本和風險；而受疫情影響，有關轉變更以前所未有的速度發展。隨著數據賦能、智能核保、智能理賠等概念在業內不斷推陳出新，平台型保險中介正面臨機遇。

作為中國領先的長期壽險及健康險綫上獨立保險平台，慧擇創辦人兼董事長馬存軍先生在「香港金融科技周2020」綫上圓桌研討會亦指出，如何有效聯繫客戶與保險公司，以及在滿足客戶個性化需求之外，助保險公司降低營運成本，乃業界當前面對的問題，而平台型保險中介將提供相關出路。

差異化服務滿足年輕客戶群

回顧今年上半年，保險業的整體發展速度放緩，但慧擇憑藉長期險策略和數字化領先優勢，實現了總保費雙位數的增長，高達12億人民幣。「疫情加速了傳統保險行業向互聯網轉變，保險公司開始加大綫上的投入，這也使得慧擇與保險公司的對接成本下降。」馬存軍說。

成立於2006年的慧擇是內地最早獲發保險網銷資格的互聯網保險服務平台之一，公司在今年2月於美國上市，乃全球保險電商第一股。多年來，慧擇致力透過科技賦能，提供精準產品需求匹配和差異化專業服務能力，與用戶建立長期而深入的關係，並持續運用大數據、雲運算、人工智能等技術為年輕用戶帶來更便捷、順暢、個性化的產品及服務體驗。

提升數字化水平續成行業先驅

據了解，慧擇側重長期保險經營，在疫情期間，其長期保險保費佔整體業務90%以上。而有別於一般的貨架式的保險超市，或簡單將保險代理轉移線上，慧擇所屬的保險電商，其角色乃善用互聯網、大數據、人工智能等新技術的保險中介，而經過14年的時間，公司至今已累積約5,000萬名使用者的真實數據，當中包括基本個人資料，以及線上保險交易行為和習慣。

配合行業綫上化的發展趨勢，慧擇近年加快投入並全面提升數字化的水平，率先拓展保險服務的關鍵領域，如產品匹配、智能核保等。今年慧擇正式上綫保險應用「AI計劃書」，能夠在「聽懂」用戶的需求下，為不同用戶量身定做最適合的保險方案。此外，公司亦透過與客戶的互動收集數據並加以分析，打造「達爾文」、「守衛者」、「慧馨安」多個熱門產品，為年輕一代提供全生命周期保險服務。

綫上服務需求增 保險中介潛力龐大

儘管新冠肺炎疫情持續，但由於慧擇乃首批進入行業的保險電商之一，除與保險公司和下游管道已建立長久的合作關係，在技術開發上亦存在先發優勢，加上擁有龐大的客戶群並建立完整的運營系統，以及專注長期險產品具備「高傭金、長續期」的特徵，令公司的保費規模形成滾雪球效益，亦能支持其繼續投放資源於科技研發。

馬存軍指，「在保險場景中獲取數據——提煉算法——應用到保險服務場景中——轉化用戶」，慧擇得益於這條鏈路的形成，在疫情期間能通過綫上業務為用戶提供優質的服務，實現用算法為用戶及家庭用戶提供保險服務方案。

隨着綫上用戶的比例迅速提升，慧擇憑藉其先發優勢和差異化競爭優勢，料將獲得龐大的發展機遇。

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