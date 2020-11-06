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專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

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【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）

股市 05:17 2020/11/06

分享：

港股市況不斷更新

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）選情佔優，領先情況更有機會擴大，同時意味現屆總統特朗普訴諸法律挑戰選舉合法性的機會愈來愈低，股市不明朗因素漸漸消退下，恒指昨日（5日）大幅衝高，上升超過800點，股份更百花齊放，近1400隻個股報捷。美國總統大選後，美股持續大升，利好市場風險胃納，恒指可能再上。

截至05：00 折算港元 與港比較
騰訊ADR 627.78 +0.4%
阿里巴巴ADR 278.82 -5.4%
網易ADR 142.01 -2.9%
京東ADR 355.05 -1.6%
百濟神州ADR 178.92 -2.7%
滙豐ADR 34.15 相若
國壽ADR 17.58 +1.4%
中移動ADR 50.46 +1.0%

強勁中概股：

  美元 變幅
小鵬汽車 35.90 +31.1%
蔚來汽車 42.50 +12.7%
理想汽車 28.09 11.0%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利升44%勝預期 美股曾跌逾4%

【恒指爆升】北水大戶提前8日狂掃555億港股　今日逆市縮買貨規模

恒生指數升穿250天綫突破大三角　下一步先看幾多？

【iBond 2020】iBond銷情旺人數金額勢破紀錄　中銀：已超2012年認購額紀錄（不斷更新）

【螞蟻上市】馬雲連續3年成福布斯中國首富　10位螞蟻股東上榜（附排名表）

【騰訊股價】內地網貸新規出燼　騰訊增財付通註冊資本至25億元人幣、騰訊：8月已有部署 （第二版）

即市走勢︰

【3：00】儲局議息後，夜期收市升73點，收報25883點，高水187點。

【23︰00】夜期升100點。

【22︰30】美股開市衝高，道指、標指升約1%、納指升約2%；恒指夜期亦見強勢，報25939點，升129點，高水249點。

【21︰23】恒指夜期報24942點，升132點，高水246點。

【20︰45】iBond獲46萬人認購涉389億元、人均料可獲3至4手

【20︰30】阿里巴巴上季經調整盈利升44%勝預期

【20︰11】恒指夜期報25908點，升98點，高水212點。

【19︰57】華住集團第三季酒店出租率82%　料淨收入按年增0至2%

【19︰50】華潤萬象生活尋求上市批准　最快下周開始預路演

【19︰15】港視10月GMV按月回升逾7%　按年升逾8成半

【18︰53】恒指夜期報25918點，升108點，高水222點。

【17︰50】恒指夜期報25865點，升55點，高水169點。

【17︰24】恒指夜期初段跌36點或0.1%，報25772點，高水76點。

【16︰10】恒指收報25695點，升809點，突破250天綫。阿里巴巴 （09988） 績前升逾6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升6%及5%創新高；比亞迪 （01211） 破頂升16%，收報197.2元。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴收市後放榜 上季經調整盈利料增長17%

【16︰00】恒指U盤前升744點，報25630點。

【15︰39】恒生指數尾市升約750點，報25636點。

【15︰13】恒指升700點，恒生指數升710點，報25596點。

【15︰04】港交所 （00388） 升幅擴大至3%，高見383元。港交所宣布，旗下香港期貨交易所計劃，若獲監管機構批准及市場準備就緒，將分別於11月23日及明年1月18日推出以恒生科技指數為基礎的期貨及期權合約。

【14︰58】京東 （09618） 升幅擴大至逾8%，報358.8元新高。

【14︰48】50隻藍籌股中，以港鐵 （00066） 表現最差，股價逆市跌近0.3%，報38.8元。

【14︰40】科技升近5%，其中以中興 （00763） 表現最好，股價升15%，高見20.35元。

【14︰31】港股午後維持逾600點升幅，恒生指數升642點，報25529點。

【14︰20】比亞迪 （01211） 升一成，破頂高見189.2元；贛鋒鋰業 （01772） 升7%，破頂高見57.65元。

【14︰16】新明中國 （02699） 瀉近9成，破底低見0.1元，成交5037萬元。

【13︰36】滙豐 （00005） 再度轉跌，跌近0.2%，報33.75元。

【13︰11】恒生指數午後初段升約675點，報25561點。

【12︰49】恒生指數半日升676點，意味升穿250天牛熊分界綫（25418點）。

恒生指數升穿250天綫突破大三角　下一步先看幾多？

【12︰43】港交所公布，分別於2020年11月23日及2021年1月18日推出恒生科技指數期貨及期權合約，計劃將待監管機構及市場準備情況而定。

【港版納指】港交所11月23日推恒生科技指數期貨、明年1月推期權

【12︰37】恒指黑期升約673點，報25544點。

【12︰00】恒指中午收報25562點，升676點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 齊創上市新高，阿里巴巴 （09988） 績前反彈逾5%。

【11︰49】港股升幅擴至700點，至25588點。

【11︰40】港股中午收市升約650點，報25542點。

【11︰34】滙豐 （00005） 升1%，高見34.45元。

【11︰03】大市升幅擴至近600點。

【10︰56】長和 （00001） 升幅擴至8%，高見52.5元，成交7.3億元。

【10︰49】恒指升約570點，報25457點。

【10︰48】阿里巴巴 （09988） 反彈5%，高見291元。阿里影業 （01060） 升近4%；阿里健康 （00241） 升3.1%。

【10︰45】藥明巨諾 （02126） 反彈13%，高見23.8元。

【10︰26】滙豐 （00005） 轉升0.3%，報33.9元。

【10︰07】大市升幅收窄至約500點，恒生指數升502點，報25388點。

【10︰01】萬國數據 （09698） 升逾7%，高見94.8元創新高。大和首予買入，目標價102元。

【09︰58】中芯 （00981） 、中興 （00763） 分別升逾4%。拜登若入主白宮，中美關係或見緩和。

【09︰55】高科橋 （09963） 今日轉主板，股價升近1倍，破頂高見2.37元，成交217萬元。

【09︰53】滙豐 （00005） 股價逆市跌1%，低見33.4元；渣打 （02888） 跌0.7%；東亞 （00023） 跌1.4%；恒生 （00011） 隨市升0.8%；中銀香港 （02388） 升0.2%。

【滙豐股價】滙豐唯一藍籌逆市跌　中國暫禁持有效簽證在英人員入境

【09︰52】小米 （01810） 股價逆市偏軟，最新跌0.4%，報23.85元。

【09︰50】美股隔晚科技股造好，蘋果（美︰AAPL）升4%，手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升逾7%，高見148元；瑞聲 （02018） 升3%，高見44.4元。

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退　科技股成最大贏家　Facebook飈8%蘋果漲4%

【09︰47】港股升勢略為回順，最新升約561點，25447點。

【09︰46】吉利 （00175） 升逾4%，破頂高見21元。

【09︰42】恒生科技指數突破8000點，升325點或4.2%，報8084點，高見8062點創上市後新高。

【港版納指新高】恒生科指升逾4%越8000大關　騰訊、美團、京東破頂

【09︰40】另外，京東 （09618） 升半成，破頂高見351.8元。京東旗下京東健康據報最快下周獲港交所上市批准。

【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准　京東飆6%創新高（第四版）

【09︰36】騰訊 （00700） 升逾4%，高見619.5元創新高；美團 （03690） 升逾4%，高見334.6元創新高；阿里巴巴 （09988） 反彈近4%；小米 （01810） 升0.4%。

【09︰31】長和 （00001） 升逾6%，高見51.95元。長和宣布與歐洲電信信號塔營運商Cellnex處於後期商議階段，擬出售長和電訊間接持有的歐洲電訊基建資產權益，料完成交易後可得款項約100億歐元（約904億港元），當中包括少數權益夥伴所佔部分。

【長和鐵塔】長和洽售歐洲鐵塔資產權益　涉資約904億元（第二版）

【09︰29】比亞迪 （01211） 破頂高開5.7%，開報179.6元。比亞迪10月份汽車銷量4.8萬輛，按年升16%，其中，新能源汽車銷量2.3萬輛，按年升84.7%。

【比亞迪股價】比亞迪10月銷量升16%　新能源汽車銷量急升85%

【09︰27】金科智慧服務  （新上市編號：09666）  今起（5日）至10日招股，招股價介乎41.8元至47.6元，一手（100股）入場費4808元。

【新股IPO】金科智慧服務9666　一手入場費4808元

【09︰20】恒指開報25500點，升614點。阿里巴巴 （09988） 績前反彈3%；美團 （03690） 升半成，開報329.8元再創新高。

【09︰13】即月期指開報25460點，升525點或2.1%。

【08︰57】恒指黑期升598點，報25469點。道指期貨升58點，報27793點。

【08︰40】利亞零售  （00831） 公布於今日11月5日，與買方及買方擔保人ACT訂立買賣協議，以27.9億元現金代價，出售集團的「OK便利店」業務。利亞零售表示，預期將錄得出售事項的收益約29億元。完成後，擬向股東派發特別現金股息每股3.85元。

利亞零售出售「OK便利店」業務　派特別息每股3.85元

【08︰15】福布斯中國公布2020中國富豪榜，阿里巴巴  （09988）  兼螞蟻集團創辦人馬雲蟬聯首富，連續第三年位列榜首，身家增長72%至4377.2億元人民幣。

【07︰50】阿里巴巴  （09988）  將於今日收市後公佈季績，投資界預期內地疫情受控下消費復甦，阿里巴巴續可受惠。綜合彭博預測數據，市場預期阿里巴巴財年第二季（7月至9月）收入按年增長30%至1548.4億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長17%至384億元。

【07︰45】阿里巴巴 （09988） ADR折合報286.64元，反彈9.44元或3.4%。

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報33.3元，跌0.5元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報610.4元，升21.9元或3.7%。

【07︰30】美股造好，美國大選點票進入最後階段，投資者憧憬拜登勝算機會增，刺激美股升勢擴大，道指一度飆升超過800點，最終收報27847點，升367點或1.34%，連升3日；標指收報3443點，升74點或2.2%，創自6月5日以來收市新高；納指收報11590點，升430點或3.85%。

港股ADR收報25444點，升557點。恒指夜期收報25479點，升544點，高水593點。

道指升367點港股ADR升557點　紐約期油升近4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 利亞零售（00831） 騰訊控股（00700） 恒指夜期 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 港股ADR

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