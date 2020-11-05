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【美國大選結果】美媒料拜登暫以264票領先　距入主白宮僅差6票

環球政經 09:27 2020/11/05

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美國各州分點票結果陸續揭盅，據美聯社、霍士新聞等多家美媒報導報導，本周四（5日）香港時間凌晨，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）成功在密歇根州（16票）、威斯康辛州（10票），反超之前一直領先的特朗普（Donald Trump）。據美媒推測，拜登累計已奪264票，距離大選獲勝門檻的「270票」僅差6票。

【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）【下一頁

目前尚未有定論的州分分別是內華達州（6票）、賓夕凡尼亞州（20票）、 北卡（15票）、喬治亞州（16票）以及阿拉斯加州（3票）。拜登暫時在內華達州領先特朗普，惟優勢不足一個百分點，該州仍有四分之一選票未清點。拜登競選經理預計，拜登將奪得超過270張選舉人票。

特朗普則在Twitter發文質疑，自己昨晚領先的州份「神奇消失」，形容這「非常奇怪」，他還表示，在賓州、威斯康辛州及密歇根州出現大量支持拜登的選票。特朗普的競選陣營目前正入稟喬治亞州法院、賓州、密歇根州，要求停止繼續點票，並將要求威斯康辛州重新點票。

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編輯：李勝男

阿拉斯加 密歇根 內華達 美國民主黨 白宮 選舉 特朗普 拜登 編輯 美國

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