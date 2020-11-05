▲ 【疫情焦點】全球累計逾4848萬確診 美國累計979萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月5日早上8時35分，全球累計48,489,306宗新冠肺炎確診病例，較上日增加379,569宗。累計1,230,695死亡個案，較上日增加6,551宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 94,330 9,796,814 239,805 意大利 30,548 790,377 39,764 西班牙 25,042 1,356,798 38,118 法國 88,037 1,590,800 38,727 德國 9,015 597,359 11,028 中國 28 86,115 4,634 香港 0 5,349（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩