【疫情焦點】全球累計逾4848萬確診　美國累計979萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月5日早上8時35分，全球累計48,489,306宗新冠肺炎確診病例，較上日增加379,569宗。累計1,230,695死亡個案，較上日增加6,551宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|94,330
|9,796,814
|239,805
|意大利
|30,548
|790,377
|39,764
|西班牙
|25,042
|1,356,798
|38,118
|法國
|88,037
|1,590,800
|38,727
|德國
|9,015
|597,359
|11,028
|中國
|28
|86,115
|4,634
|香港
|0
|5,349（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩