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利亞零售出售「OK便利店」業務　派特別息每股3.85元

股市 09:26 2020/11/05

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利亞零售出售「OK便利店」業務　派特別息每股3.85元

利亞零售 （00831） 出售「OK便利店」業務。利亞零售公布於今日11月5日，與買方及買方擔保人ACT訂立買賣協議，以27.9億元現金代價，出售集團的「OK便利店」業務。利亞零售表示，預期將錄得出售事項的收益約29億元。完成後，擬向股東派發特別現金股息每股3.85元。

受消息激，利亞零售股價破頂高開14.9%，開報4.7元，成交1783萬元。

買方為Couche-Tard HK Limited，為加拿大上市公司Alimentation Couche-Tard Inc的全資附屬公司。

利亞零售表示，便利店業務主要以密集運營模式服務香港市場，並且由於其覆蓋的產品種類繁多，因此涉及相對龐大的物流營運設置以及供應鏈基礎設施。香港近期的社會及經濟發展（包括新型冠狀病毒疫情）也促使公司的管理團隊以考量目標客戶基礎（例如遊客、學生和辦公室上班族），來審視香港便利店業務的長期策略選項以及便利店業務在香港和香港以外的未來投資需要。

公司的管理團隊認為，剩餘集團的品牌（聖安娜、Mon cher和Zoff）更適合利用互聯網及線上平台，對中等收入客戶群更具吸引力（相對於遊客、學生和辦公室上班族而言），並且更少依賴物流設置以及供應鏈基礎設施。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 利亞零售（00831） 聖安娜 OK便利店

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