【OK便利店賣盤】利亞零售出售「OK便利店」業務　派特別息3.85元、股價曾升近3成

▲ 利亞零售出售「OK便利店」業務 派特別息每股3.85元

利亞零售 （00831） 出售「OK便利店」業務。利亞零售公布於11月5日，以27.9億元現金代價，向OK便利店品牌環球擁有者Alimentation Couche-Tard出售集團的「OK便利店」業務。利亞零售表示，預期將錄得出售事項的收益約29億元。完成後，擬向股東派發特別現金股息每股3.85元。

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受消息刺激，利亞零售股價破頂高開14.9%，開報4.7元，利亞零售最多升29%，高見5.27元，最終收報4.81元，升17.6%，成交2.7億元。

利亞現有代理品牌

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買方為Couche-Tard HK Limited，為加拿大上市公司Alimentation Couche-Tard Inc的全資附屬公司。Couche-Tard是環球領先的便利店零售商，亦是Circle K品牌環球擁有者。

OK便利店業務佔利亞零售收入8成

OK便利店於1985年在香港開設首家分店，通過與Couche-Tard的特許經營協議，利亞零售獲得OK便利店品牌的使用權，目前在香港營運及管理340家店舖。

值得留意是，便利店業務佔利亞零售總收入逾8成，於中期業績中的營業額按年升7.9%，而餅屋業務則跌5.5%，雖然Zoff眼鏡業務的營業額升12.7%，但只佔總收入約2%。

利亞零售表示，便利店業務主要以密集運營模式服務香港市場，並且由於其覆蓋的產品種類繁多，因此涉及相對龐大的物流營運設置以及供應鏈基礎設施。香港近期的社會及經濟發展（包括新型冠狀病毒疫情）也促使公司的管理團隊以考量目標客戶基礎（例如遊客、學生和辦公室上班族），來審視香港便利店業務的長期策略選項以及便利店業務在香港和香港以外的未來投資需要。

利亞零售主席馮國經指，未來利亞零售將專注於策略性業務轉型，成為走在行業的前端的高品質專業零售商，重點發展香港的麵包店和眼鏡業務，並將業務擴展到大灣區。管理團隊認為，剩餘集團的品牌（聖安娜、Mon cher和Zoff）更適合利用互聯網及線上平台，對中等收入客戶群更具吸引力，並且更少依賴物流設置以及供應鏈基礎設施。

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責任編輯︰梁浩碩