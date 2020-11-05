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【美國大選】拜登得票超越奧巴馬 特朗普斥偷走選舉

環球政治 08:17 2020/11/05

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美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。民主黨總統候選人拜登表示，自己已贏得足夠選區、夠票當選，但不會在點票完成前宣布勝選；其得票已超越前總統奧巴馬在2008年的得票。總統特朗普宣布，針對密歇根州、賓夕法尼亞州的點票提出訴訟，並要求威斯康星州重新點票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

票站調查：選民重經濟 疫情非最大關注點【下一頁】

佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選統計項目（U.S. Elections Project）初步統計數據顯示，約有1.6億的美國選民投票，投票率為67%，創美國近120年來最高的記錄。

拜登周三（4日）下午發表演說，指「很清楚我們已經贏得足夠選區，能取得270選舉人票」，但他表明在郵寄選票工作結束前，不會宣布勝選，強調「相信我們是贏家」。

佛羅里達州報捷 特朗普要多謝古巴移民【下一頁】

特朗普團隊入稟要求暫停密歇根州點票後，再於賓夕法尼亞州採取同樣行動。他們指摘民主黨企圖偷走、褫奪和沖淡共和黨的選票，將入稟最高法院，要求介入賓夕法尼亞最高法院延長郵寄選票截止日期的決定。

特朗普在Twitter稱，自己贏得賓夕法尼亞、佐治亞、北卡羅來納及密歇根州，並聲稱有大量遭丟棄的選票。帖文發出不久後，便遭Twitter標籤為「部分或全部內容有爭議，而且可能產生誤導」，為特朗普一日內4度遭貼上類似的標籤。

特朗普拜登均稱勝券在握 胡錫進笑稱實現「雙贏」【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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