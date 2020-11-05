▲ 馬雲福蟬聯2020年福布斯中國富豪榜首富 10位螞蟻集團個人股東上榜（附排名表）

螞蟻集團 （06688） AH股暫緩上市之際，福布斯中國公布2020中國富豪榜，阿里巴巴 （09988） 兼螞蟻集團創辦人馬雲蟬聯首富，連續第三年位列榜首，身家增長72%至4377.2億元人民幣。騰訊 （00700） 創辦人馬化騰、農夫山泉 （09633） 創辦人鐘睒睒分別排第二、三位，身家分別為3683.2億元及3596.5億元。連同馬雲在內，總計有10位螞蟻集團個人股東入選今年的中國富豪榜。

2020年福布斯中國富豪榜前10

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2020年福布斯中國富豪榜共有400位上榜者，今年上榜者的總財富從一年前的1.29萬億美元，飆升至2.11萬億美元。近三分之二的上榜者的財富在過去一年時間有所上升。今年的上榜門檻為15.5億美元，一年前為10億美元。

今年登上中國富豪榜的400位（組）億萬富豪及億萬富豪夫婦的總財富，按年增加8,200億美元。 相比之下，福布斯9月公布的美國400富豪榜上榜者的總財富，只增長2,400億美元。 今年的中國富豪榜有68位新上榜者，至於美國富豪榜的新上榜者只有18位。

2020胡潤中國百富榜 馬雲馬化騰居首、鍾睒睒許家印五甲（附排名表）

螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲

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責任編輯︰梁浩碩