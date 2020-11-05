  • 21°C
香港時間 : 20201105日 (四) 08:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指升367點港股ADR升557點　紐約期油升近4%

股市 07:23 2020/11/05

分享：

道指升367點港股ADR升557點　紐約期油升近4%

道指升367點
美股造好，美國大選點票進入最後階段，投資者憧憬拜登勝算機會增，刺激美股升勢擴大，道指一度飆升超過800點，最終收報27847點，升367點或1.34%，連升3日；標指收報3443點，升74點或2.2%，創自6月5日以來收市新高；納指收報11590點，升430點或3.85%。

港股ADR升557點
港股ADR收報25444點，升557點。滙豐 （00005） ADR折合報33.3元，跌0.5元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報610.4元，升21.9元或3.7%。恒指夜期收報25479點，升544點，高水593點。

紐約期油升近4%
原油價格上升，美國上周原油庫存意外大減近800萬桶，紐約期油收報39.15美元，升1.49美元或近4%。布蘭特期油收報41.23美元，升1.52美元或3.8%。

美滙指數先升後回軟
「藍色浪潮」預期消退，消息對美元有支持，惟美滙指數先升後回軟，報93.48。歐元兌美元報1.1725；美元兌日圓報104.49。

美國10年期債息報0.76厘。

紐約期金跌穿1900美元
市場望觀美國大選結果，紐約期金收報1896.2美元，跌14.2美元或跌0.7%，現貨金於1905美元水平。

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升554點　港股ADR跌141點
2020/11/04
道指升554點　港股ADR跌141點
金股滙行情 - 道指升423點港股ADR升160點　紐約期油升近3%
2020/11/03
道指升423點港股ADR升160點　紐約期油升近3%
金股滙行情 - 道指上周五跌157點　港股ADR升175點
2020/11/02
道指上周五跌157點　港股ADR升175點
金股滙行情 - 道指反彈139點港股ADR升23點　油價跌逾3%
2020/10/30
道指反彈139點港股ADR升23點　油價跌逾3%
金股滙行情 - 道指瀉943點港股ADR跌451點　原油價格跌逾5%
2020/10/29
道指瀉943點港股ADR跌451點　原油價格跌逾5%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 指數 日圓

上一篇文章

高通股價盤後升逾13%　業績、展望均勝預期

下一篇文章

【開市9點半】螞蟻集團原先今日掛牌　本應一人一手齊齊發財？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻退款】螞蟻今日及周五分批退款　手續費、孖展息點計？一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻今日及周五分批退款　手續費、孖展息點計？一文看清銀行券商安排（不斷更新）