▲ 道指升367點港股ADR升557點 紐約期油升近4%

道指升367點

美股造好，美國大選點票進入最後階段，投資者憧憬拜登勝算機會增，刺激美股升勢擴大，道指一度飆升超過800點，最終收報27847點，升367點或1.34%，連升3日；標指收報3443點，升74點或2.2%，創自6月5日以來收市新高；納指收報11590點，升430點或3.85%。

港股ADR升557點

港股ADR收報25444點，升557點。滙豐 （00005） ADR折合報33.3元，跌0.5元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報610.4元，升21.9元或3.7%。恒指夜期收報25479點，升544點，高水593點。

紐約期油升近4%

原油價格上升，美國上周原油庫存意外大減近800萬桶，紐約期油收報39.15美元，升1.49美元或近4%。布蘭特期油收報41.23美元，升1.52美元或3.8%。

美滙指數先升後回軟

「藍色浪潮」預期消退，消息對美元有支持，惟美滙指數先升後回軟，報93.48。歐元兌美元報1.1725；美元兌日圓報104.49。

美國10年期債息報0.76厘。

紐約期金跌穿1900美元

市場望觀美國大選結果，紐約期金收報1896.2美元，跌14.2美元或跌0.7%，現貨金於1905美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩