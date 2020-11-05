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【美股收市】科技股發威 納指飆近4%近7個月最勁 道指漲367點

股市 05:10 2020/11/05

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美國大選點票進入最後階段，多個搖擺州份的選情成為決勝關鍵，爭取連任的總統特朗普與民主黨候選人拜登爭持激烈。投資者憧憬拜登勝算機會增，民主黨一旦掌握大權，將會增加基建投資及推出大規模紓困措施，刺激美股升勢擴大，道指一度飆升超過800點；納指升幅超過4%，創近7個月最大升幅。

截至本港今晨5時，拜登以248張選舉人票，暫時領先特朗普的214票， 拜登距入主白宮差22票。不過，後市仍存暗湧，由於特朗普搶先聲稱得勝，並揚言入稟最高法院左右選舉結果，投資者對興訟風險仍有戒心。
道指尾市升幅收窄，收報27847點，升367點或1.34%，連升3日；標指收報3443點，升74點或2.2%，創自6月5日以來收市新高；納指收報11590點，升430點或3.85%。

市場憧憬在共和黨保住參議院優勢下，科網企業面對的監管壓力較小，刺激大型科技股向好，Facebook（美：FB）飆8.3%；亞馬遜（美：AMZN）升6.3%；Google母公司Alphabet（美：GOOGL）升6%。

大選結果出爐前美元強勢，美滙指數昨曾高見94.3，惟其後回軟。油組及其盟友從2021年第一季度起續執行其限產措施，紐約期油漲4%，收報39.15美元，為連續第三日上升。

經濟數據方面，美國10月ISM服務業指數報56.6，市場預期為57.5，俗稱「小非農」的ADP新增私人職位為36.5萬個，差過市場預期65萬個。
10月美國服務業採購經理指數(PMI)終值56.9，好過初值的56。供應管理協會(ISM)的非製造業指數按月跌1.2，報56.6，為5個月來最慢擴張步伐。

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責任編輯：柯志宏

谷歌（美：GOOGL） 選舉 美股 特朗普 拜登 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Facebook（美：FB） 白宮

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