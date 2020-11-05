【美國大選】金價失守1900、美滙指數微跌　大選結果未明確但市場情緒高漲

▲ 美國大選結果仍未出爐，惟金價受壓。

美國總統大選結果尚未出爐，惟股市已率先炒起。美股道指升逾600點，市場情緒高漲，避險資產表現乏力。美元走勢轉弱，美滙指數最新報93.573，升幅僅餘0.01%；現貨金價跌0.5%，每安士報1899.17美元，失守1900美元大關。

按照投資界此前預期，拜登當選將不利美元走勢，因為民主黨主張較大規模的紓困法案，以及在未來推動更多基建開支以振興經濟，會令美國財赤加大，使債務水平增加。而目前美元走勢亦明顯趨弱，也正好與拜登在點票中領先的情況相符。

值得注意的是，當前美股升勢強勁，反映市場風險偏好升溫。資金亦撤出避險資產，重投股市。不過， 加拿大皇家銀行表示，若選舉出現有争議的结果，可能代表着巨大的風險，在最極端的情况下可能非常利好金價。

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編輯︰侯景成