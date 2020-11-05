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【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前股價反彈6%　上季經調整盈利料增長17%

股市 12:29 2020/11/05

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阿里巴巴將於今日收市後放榜，市場料經調整盈利增長17%。

即使螞蟻集團上市暫緩，阿里巴巴 （09988） 今日收市後公佈季績，投資界仍看好內地疫情受控下消費復甦，阿里巴巴續可受惠。綜合彭博預測數據，市場預期阿里巴巴財年第二季（7月至9月）收入按年增長30%至1548.4億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長17%至384億元。

阿里巴巴昨日大挫後，今早跟隨其他科網股升勢，半日反彈5.7%，新報293元，成交77億元。

摩根士丹利預計，阿里巴巴上季核心電商業務依然維持強勢，尤其7月至8月用戶忠誠度及商品品類提升，帶動淘寶GMV（成交額）恢復增長，預計上季GMV按年升18%。大摩同時預計阿里巴巴雲業務收入達147億元，按年增長58%，料雲業務盈利改善將成為阿里巴巴未來增長催化劑。

高盛則認為，阿里巴巴新業務如新零售、本地生活服務、菜鳥等盈利能力料將改善，季度主要聚焦電商業務發展新潛力、本地生活服務協同以及阿里雲增長前景等。

阿里巴巴將於今晚舉行業績會，除了季度業績及業務展望外，投資者料亦會關注螞蟻集團暫緩中港A+H上市問題。受累消息，阿里巴巴昨日急挫7.5%。

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編輯：陳健婷

香港股票 菜鳥 淘寶 阿里雲 阿里巴巴－SW（09988）

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