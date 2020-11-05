【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利升44%勝預期 美股曾跌逾4%

阿里巴巴 （09988） 今日收市後公佈季績，上季收入按年增長30%至1550.6億元（人民幣，下同），符預期；Non-GAAP（非公用會計準則）盈利錄得471億元，按年增長44%，勝預期。阿里巴巴雖然收入增長符合預期，惟較財年首季34%有所放緩，投資者憂慮其電商業務現疲態，美股早段跌逾4%。

螞蟻集團上市觸礁，阿里巴巴主席張勇稱，阿里作為螞蟻主要股東，會積極評估監管變化對業務影響，詳情請按【下一頁】

截至9月底，阿里巴巴中國零售市場年度活躍消費者達7.57億，單季淨增1500萬；中國零售市場移動月活躍用戶達8.81億，較今年6月增加700萬。阿里同時披露，針對價格敏感消費者的淘寶特價版至9月月活躍用戶已超過7000萬。

天貓實物商品GMV按年增21%

天貓綫上實物商品GMV（交易額）上季按年增長21%，快速消費品仍是增長最快的品類，主要由食品和飲料、保健、美容和個人護理領域推動。淘寶上季綫上實物商品GMV則按年增長百分之十幾。截至9月底12個月，淘寶直播產生的GMV超過3500億元。

阿里雲上季表現勝市場預期，收入按年增長60%至149億元，主要受到來自互聯網、金融及零售行業客戶收入增長推動。至9月，約60%的A股上市公司都是阿里雲的客戶，平均消費額按年增長45%。

投資界早前預計經調整盈利增17%

投資界仍看好內地疫情受控下消費復甦，阿里巴巴續可受惠。市場早前預測，阿里巴巴財年第二季（7月至9月）收入按年增長30%至1548.4億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長17%至384億元。

阿里巴巴昨日大挫後，今日跟隨其他科網股升勢，全日大升6.3%，以全日高位294.6元收市，成交124億元。

隨螞蟻集團被指監管環境有變而暫緩上市，市場憂原先上市估值達2.4萬億元的螞蟻面臨重估。滙證發表報告料，內地研加強規管網貸，螞蟻集團料面對更高資本和監管要求，推算若螞蟻估值每跌10%，對阿里巴巴估值影縮約1.3%，但該行相信若阿里巴巴股價回調，會令公司本身估值更為吸引。

證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關 相信內地會讓螞蟻再次上市，詳情見【下一頁】

大摩：雲業務盈利改善成未來憧憬

摩根士丹利預計，阿里巴巴上季核心電商業務依然維持強勢，尤其7月至8月用戶忠誠度及商品品類提升，帶動淘寶GMV（成交額）恢復增長，預計上季GMV按年升18%。大摩同時預計阿里巴巴雲業務收入達147億元，按年增長58%，料雲業務盈利改善將成為阿里巴巴未來增長催化劑。

高盛則認為，阿里巴巴新業務如新零售、本地生活服務、菜鳥等盈利能力料將改善，季度主要聚焦電商業務發展新潛力、本地生活服務協同以及阿里雲增長前景等。

阿里巴巴將於今晚舉行業績會，除了季度業績及業務展望外，投資者料亦會關注螞蟻集團暫緩中港A+H上市問題。受累消息，阿里巴巴昨日急挫7.5%。

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編輯：陳健婷