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【雙11】雙11行情啟動拼多多漲13%　阿里巴巴美股較港高近4%

宏觀解讀 05:57 2020/11/05

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雙11購物節將至，拼多多股價受捧。

內地「雙11」網購節帶動電商股股價，全打「拼團網購」的拼多多（美︰PDD）周二（4日）於美股大漲一成，高見109.34美元，收市升12.8%，收報110.26美元；京東（美︰JD） （09618） 股價亦大漲，折算收報346.35港元，較港收市價高5%。然而，作為「雙11」主場的阿里巴巴 （09988） 於美股一度下跌，折算收報287.09港元，較港收市價高3.6%。

阿里股價表現，雖然受制螞蟻集團上市觸礁，但環球股市大升之下，最後仍展升勢。

在螞蟻暫停上市之際，京東旗下京東健康據報最快下周獲港交所上市批准。京東健康計劃集資至少30億美元（約230億港元），最快12月招股上市。有傳京東健康目標估值為200億美元（約1560億港元），聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

拼多多獲高盛唱好

另外，高盛早前亦將拼多多評級由「中性」上調至「買入」，目標價由73美元升至123美元。高盛預計，拼多多今年第三季度GMV（商品成交總額）將達4210億元人民幣，按年增長69%。該行更預期，拼多多第三季度月活躍用戶將首次邁過7億大關，增長至7.18億，與阿里巴巴的差距進一步縮窄。

【雙11】雙11首日　雷蛇於天貓和京東的銷售額增長約3倍

【蘋果發布會】蘋果「雙11」開One More Thing發布會　新Mac要登場？

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編輯︰侯景成

美股 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 雙十一 阿里巴巴 京東（美：JD）

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