【開市9點半】螞蟻集團原先今日掛牌　本應一人一手齊齊發財？

（1）全城關注的螞蟻集團本應今日（5日）「A+H」上市，惟最終急煞停。根據滙豐、中銀兩家大行向客戶發送的螞蟻認購結果短訊，不少散戶均表示原先獲分配螞蟻新股股份，甚至只認購一手螞蟻的投資者也獲分貨，反映螞蟻集團若然當初如願掛牌，或有很大機會可以做到一人一手螞蟻新股。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻上市觸礁】滙豐、中銀通知螞蟻集團中籤結果 原本人人有份？

（2）螞蟻集團上市剎停，螞蟻退款安排、暫緩上市原因如何，以下常見問題盡量解答。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事 螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？

（3）螞蟻上市觸礁，震驚中港市場。外資富瑞認為，短期螞蟻上市無望，但中國經濟持續擴張，加上香港貨幣體系仍繁榮穩健，相信螞蟻上市觸礁的負面情緒不會長期困擾市場，續看好港股後市。

【螞蟻上市觸礁】富瑞：螞蟻上市煞停對港股影響有限 後市聚焦三大事件

（4）螞蟻集團突然傳出被上交所叫停上市。曾任中證監首席顧問、證監會前主席梁定邦相信，內地暫緩螞蟻集團上市，未必與馬雲日前的言論有關，估計更多是想借機改善對小微金融服務的監管，當有足夠信心及披露時，料當局會再次讓螞蟻上市。

【螞蟻上市觸礁】證監前主席梁定邦：未必與馬雲言論有關 相信內地會讓螞蟻再次上市

（5）除了螞蟻上市，市場近來最關注的議題一定是美國總統大選局勢。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬認為，不論拜登或特朗普勝出，美國財赤問題都是巨大的挑戰，並預期新一輪量化寬鬆措施動輒長達10多年，形容「會有新的潘多拉盒子被打開」。

【美國大選】特朗普拜登選情緊湊 陶冬：不論誰勝選美國量寬延長10多年

（6）全球密切關注的美國總統大選，參考過往經驗，不論何人當選，美股往往能於選舉完結後報捷，並展現「年底升浪」，意味現時輕倉美股的投資者，可慢慢開始留意部署時機。

【美國總統大選】特朗普定拜登？歷史數據證無論誰主白宮 美股將現「年底升浪」！

（7）螞蟻上市遇到阻力，不過年底前或再有焦點新股掛牌。京東 （09618） 旗下京東健康據報最快下周獲港交所上市批准，集資至少30億美元（約230億港元），最快12月招股上市。

【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准 擬集資230億元、最快12月招股（第三版）

（8）虛擬銀行冒起，傳統銀行亦都加快數碼轉型步伐。滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）認同有必要加快數碼化，並預期今年對科技的投入共涉資58億美元（折合約452億港元）。

【滙豐消息】滙豐祈耀年：今年斥452億推數碼化 科技不能完全取代人手

（9）新能源車近來當炒，比亞迪 （01211） 公布，10月份汽車銷量4.8萬輛，按年升16%，按月升13.2%。首10個月計，新能源汽車銷量2.3萬輛，按年升84.7%，按月升16.8%。

【比亞迪股價】比亞迪10月銷量升16% 新能源汽車銷量急升85%

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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