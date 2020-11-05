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【租轉買增】怕未來通關後更多人搶盤 租客決定變業主 斥資千萬入市海濱南岸

股樓投資 08:30 2020/11/05

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踏入11月新盤傾巢而出，帶動整體樓市，二手市場準買家入市信心明顯加強，最近市場上車客的入市個案明顯增加，也有不少為租客轉身成業主的個案。日前紅磡海濱南岸剛錄得租客斥資1,000萬元購入3房的個案。

美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，入市氣氛回升，海濱南岸本月首3日，每日均錄得3房單位之買賣成交。其中一成交為海濱南岸7座高層H室，實用面積590平方呎，屬3房間隔，望內園及泳池景，內櫳企理。

【低價筍盤】趁東涌樓減價潮未完 映灣園業主見有低市價筍盤為家人多購一個大單位，詳情按【下一頁】 

據悉，新買家為同區租客，已物色單位數月，由於有感市場10月中下旬起成交轉快，加上擔心一旦通關將出現眾多客戶搶盤，遂到價即入市，斥資1,000萬元承接，據悉較原叫價1,080萬元，調減80萬，減幅約7.4%，折合實用呎價約16,949元。據了解，原業主於2009年3月斥資約382萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約618萬元，物業期內升值逾1.6倍。

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住，詳情按【下一頁 


同時，東涌影岸‧紅也錄租轉買個案，中原地產高級資深區域營業董事范偉康表示，低息環境持續，近期大市亦趨穩，買家積極入市。分行新近促成影岸‧紅2座中層C室成交，實用面積883平方呎，3房套房連儲物室間隔，業主於去年中已放盤，叫價1400萬元，當時屬高於市場價，今年8月將價錢調低至1150萬元，經議價後，最終進一步減至1000萬元沽出，折合平均實用呎價11,325元。

范偉康指，買家為同區租客，對影岸‧紅情有獨鍾，早已鎖定為入市目標，上址設有露台，景觀開揚舒服，可眺望部份機場海景，睇樓後立即洽購，而且甚有耐性，經過一星期的議價，雙方終達成以1,000萬元成交。原業主於2007年7月以約385萬元一手買入單位，持貨13年，帳面獲利615萬元或1.6倍。

【樓市現象】資金持續湧入屯門樓搶高樓價 聚康山莊兩房戶628萬易手 創今年新高 ，詳情按【下一頁】 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 紅磡 東涌 影岸‧紅 海濱南岸

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