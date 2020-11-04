【美國大選】「藍色浪潮」期望消退　科技股成最大贏家　Facebook飆7%蘋果漲4%

▲ FAAG早段全綫上掦，成為大選中最大贏家。

美國總統大選點票中，目前雙方鬥得勢均力敵，拜登暫時領先。然而，參議院選舉結果顯示，共和黨很大機會保住其控制權，意味預期中民主黨大勝的「藍色浪潮」基本上不會發生。最大的贏家為FAAMG等科網龍頭，因為在國會分裂的局面下，科網企業面臨的監管壓力有望減輕。

Facebook（美︰FB）股價大升7.2%，報284.3美元；蘋果（美︰AAPL）升4.3%，報115.13美元；亞馬遜升5.2%，報3206美元；微軟（美︰MSFT）升4.5%；Google母公司（美︰GOOG）母公司Alphabet升5.9%。

事實上，市場此前預不止拜登當選，民主黨也有望取得參、眾兩院控制權，形成「藍色浪潮」。由於民主黨此前多次主張加強對大型科網企業加強監管，遏止這些企業的壟斷行為。因此，市場亦相當憂慮「藍色浪潮」會令科企受到額外的監管壓力。值得注意的是，此前眾議院民主黨人更曾發表報告，斥責FAAG五大科企的壟斷行為，更擬推動立法分拆這些企業的業務。

在參眾兩院分治的格局下，由於並共和黨反對加強監管科網企業，料將有利於科企未來面臨較小壓力。

相關文章︰【美國總統大選】特朗普定拜登？歷史數據證無論誰主白宮 美股將現「年底升浪」！

【美國大選】繼高盛後摩通下調美國科技股評級 料選舉過後美股板塊輪動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者：侯景成