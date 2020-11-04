【美國大選結果】拜登密於歇根州反超　暫時以238比213領先特朗普

美國時間周三（4日）繼續清點大選選票，根據美聯社報導，關鍵搖擺州之一的密歇根州已點算94%選票，拜登（Joe Biden）取得49.4%選票，反超之前一直領先的特朗普（Donald Trump）。

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現時尚未得出預測結果的州分別是：威斯康辛州、密歇根州、內華達州、賓州、北卡以及喬治亞州，分別有10張、16張、6張、20張、15張、以及16張選舉人票。

目前特朗普則在密歇根州、賓夕凡尼亞州、北卡州及喬治亞州佔據優勢。而拜登則在威斯康辛州、密歇根州、內華達州領先，這三個州分合共有32張選舉人票，拜登暫時擁有238張選舉人票領先特朗普，如能夠順利拿下這三州，他將取得270張選舉人票，成為下一任美國總統。

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編輯：李勝男