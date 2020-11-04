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【第二期保就業】最新一輪第二期保就業僱主名單　大家樂領逾2億居首、大快活獲逾9000萬

股市 21:26 2020/11/04

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政府最新一輪第二期保就業計劃的僱主名單涉及超過2.1萬名僱主，發放工資補貼額約121億元。

政府公布最新一輪第二期保就業計劃的僱主名單，涉及超過2.1萬名僱主，發放工資補貼額約121億元。根據最新一批名單，連鎖快餐店大家樂 （00341） 獲得最多補貼，涉及工資補貼約2.3億元，承諾受薪僱員約1.26萬人。同為羅氏家族創立的大快活 （00052） 則獲9179.3萬元，位列第三，承諾受薪人數4138人。

中原地產排行第二名，涉及資助逾1.2億港元，承諾受薪人數為5612人；養和醫療集團則排第四名，涉資8606.7萬元，受薪人數為3238人。

有上市公司亦在首10名名單內，包括電視廣播 （00511） 及永旺 （00984） ，涉及資助分別為8595.8萬及6000萬元。

航空公司方面，香港航空獲工資補貼約7719.8萬元，國泰航空 （00293） 旗下香港機場地勤服務有限公司則獲7086.7萬元補貼。

相關文章：【保就業計劃】陳茂波：無意推第三輪保就業計劃　本港經濟谷底整固、冀與內地通關加入「內循環」

【保就業計劃】第二期資助僱主名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼本輪最多

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編輯：袁諾曦

香港股票 FAIRWOOD HOLD（00052） 永旺（00984） 國泰航空（00293） 大家樂（00341） 保就業 香港航空 大家樂 國泰航空 大快活

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