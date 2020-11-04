【滙豐消息】滙豐祈耀年：今年斥452億推數碼化　科技不能完全取代人手

▲ 滙豐集團行政總裁祈耀年表示，估計今年共投資58億美元推動銀行數碼化發展。（直播截圖）

虛擬銀行冒起，傳統銀行亦都加快數碼轉型步伐。滙豐 （00005） 集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）認同有必要加快數碼化，並預期今年對科技的投入共涉資58億美元（折合約452億港元）。他又認為，與其對外收購金融科技公司，不如由內部研發技術再結合品牌，相信對客戶而言會有更大信心。

祈耀年出席香港金融科技周論壇時表示，若不推動數碼轉型，要維持經營一間具全球規模的銀行恐怕相當困難。對於會否考慮對外收購金融科技公司或另設全數碼銀行，他回應指，對收購合併持開放態度，但要視乎相關技術能否帶來額外的價值，目前他期望可以由內部建立提升數碼化。

滙豐：香港流動應用程式活躍用戶136萬 按年升45%

對於科技最終會否取代人手，祈耀年形容自己「相信科技亦都相信人類」，深信科技更多是補足及提升現有服務，不存在必然取代人手的問題，特別是指定的銀行服務著重與客戶的交流。

疫情推動數碼化及促使客戶使用數碼渠道，他引述內部數據指，目前超過八成的香港商業客採用數碼渠道；截至今年9月，香港的流動理財應用程式錄得136萬活躍個人客戶，按年增加45%。

針對大灣區發展，祈耀年指香港以至大灣區，仍有很多市場機遇，特別是未來中港互動更趨頻繁，集團將繼續發揮國際網絡優勢，協助客戶開拓業務機遇。

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編輯：趙穎妍