【美國大選結果】拜登後上靠舞弊？ 認清點票制度再說

今屆美國大選，再次考驗選民對民調及美國大選選舉制度的認知。兩個拜登在美國大選民調支持度長期領先的州分密歇根州（16張選舉人票）及賓夕法尼亞州（20張選舉人票），點票初期一度由特朗普領先，賓夕法尼亞的領先幅度更是大到不合理，相信令當地選民十分意外。美國大選點票差距這麼大，主要是郵寄投票引起，隨着更多郵寄選票被點算，拜登已逐漸收復失地。

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截至選舉日翌晨，美國當地周三早上7時，密歇根已點算83%選票，特朗普領先1.3個百分點，而在賓夕法尼亞州，特朗普優勢更大，已點75%選票，領先幅度達11個百分點，與民調相差10多個百分點。

出奇的結果，與當地的點票方式不同有關。這兩個州，都是先點算即日親身到票站投的選票，再點郵寄選票，而民主黨支持者較傾向提前郵寄投票，造成特朗普大幅領先的假象，並非民調誤差真的如此驚人。

郵寄選票陸續點算，密歇根州特朗普及拜登的支持度差距縮窄，甚至後來居上，實現反超前。類似情況在賓夕法尼亞會重演，因當地未點選票更多。

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不過，這些州分的形勢變化，可能帶來問題。特朗普過去大力攻擊郵寄選票是作弊，若特朗普在這些州由明顯領先變為落後，狂熱支持者會怎樣想？極可能認定有舞弊，有激烈反應。

特朗普可能借題發揮，興訟試圖推翻。在特朗普得而復失的密歇根，他的團隊正試圖叫停點票，期望力挽狂瀾，部分差距細的州或重新點票，為大選結果帶來變數。

責任編輯：林建忠