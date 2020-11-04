【中小企支援計劃】中小企疫下有乜支援？　生產力局辦「中小企資援組」　助中小企找相應資助

▲ 港府推出40多項支援計劃，以支援商界，但中小企可以申請哪些資助？

中小企在新冠肺炎疫情下，營商甚為艱難。港府推出40多項支援計劃，以支援商界，但中小企可以申請哪些資助？香港生產力促進局（生產力局）發表最新年報，總結過去一年工作，表示在今年內支援中小企升級轉型，以及加強香港中小企的業務抗逆力。

639個新顧問項目 中小企佔55%新訂單

報告提及，年內綜合服務收入達4.704億港元。該局推行639個新顧問項目中，有55%的新訂單為中小企。至於推動香港「再工業化」、「工業4.0」及「企業4.0」等，與「工業4.0」相關服務，收入增長為14%。

生產力局下有不少中小企支援項目，包括發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）、中醫藥發展基金、清潔生產伙伴計劃、專利申請資助計劃、回收基金和零售業人力需求管理科技應用支援計劃。在今年內，共批出資助金額達5.811億港元。

▲ 生產力局總裁畢堅文表示，去年首辦的「中小企資助基金推廣日」，吸引約1.2萬人次到訪。（生產力局提供）

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中小企資援組 助中小企配對資助計劃

生產力局在今年1月1日起，營運「中小企資援組」，直接與中小企接觸，配對相應的合適資助計劃。而截至今年3月底，共舉辦12場推廣活動和6場研討會，處理1,184項查詢。至於「知創空間」初創平台，同樣在今年內舉行134場培訓，以及78場以初創及STEM教育為主題的活動。

生產力局主席林宣武表示，疫情下推出一系列支援中小企的應急措施，包括：遙距工作貼士、網絡資訊研討會、資助基金和技術支援等。

生產力局總裁畢堅文表示，去年首辦的「中小企資助基金推廣日」，提供一站式平台分享各項資助資訊，吸引約1.2萬人次到訪。

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責任編輯：馬意文