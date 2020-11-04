【螞蟻上市觸礁】滙豐、中銀通知螞蟻集團中籤結果 原本人人有份？

▲ 不少在中銀、滙豐認購螞蟻集團的散戶投資者均表示，收到通知原本獲分配50股。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市煞停，於今日（4日）及周五（6日）分批安排退款。滙豐、中銀今日向其客戶發送短訊，通知中籤結果及退款安排。不少在兩間銀行認購螞蟻集團的散戶投資者均表示獲分配，認購一手的投資者也獲分貨，反映螞蟻集團原本好大機會可以做到一人一手。

螞蟻集團暫緩上市，券商及銀行退款安排，手續費、孖展點計？詳情請按【下一頁】

有在滙豐認購三手（150股）螞蟻集團的散戶投資者表示，今日收到滙豐短訊，原本應獲得分配50股，由於螞蟻H股上市暫停，今日會收到不成功申請部分的退款，尚餘獲得分配股份的退款將於11月6日退回。另外有在滙豐認購一手螞蟻的投資者亦表示中籤。

螞蟻集團暫緩上市各方回應

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中銀今日也有向投資者發放分配結果，在中銀分別以孖展認購100手、75手的散戶投資者均表示獲分配50股（1手），有認購一手的中銀客戶同樣表示中籤。

事實上，螞蟻集團招股時市場已預計一人一手機會極高，由於螞蟻集團超購倍數超過20倍，公開發售部分股數將增至1.67億股，即334萬手，螞蟻集團雖創紀錄地獲155萬港人認購，但由於貨源充足，仍有機會做到一人一手，即使不是人人有份，相信一手中籤率也甚高。

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