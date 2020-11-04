Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機

▲ 新一代智能冷氣機系列採用獨特簡約外觀設計，結合創新專利Wind-Free「無風製冷技術」，有別於其他的冷氣，為室內帶來全新的涼快感覺。

近年韓國品牌 Samsung 除極積極開發高端 QLED 8K 面板技術，更銳意將空調設備潛能及智能家居生態概念推向極緻。其新一代智能冷氣機系列，採用獨特簡約外觀設計，結合創新專利Wind-Free「無風製冷技術」，有別於其他的冷氣，為室內帶來全新的涼快感覺。

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Wind-Free無風製冷技術產品系列覆蓋範圍廣闊，不但包括家居人工智能 Wind-Free Premium Plus「無風」掛牆式冷氣機及多聯分體式冷氣機，更把技術延伸至商用冷氣機 DVM（VRF）中央空調系統，調和能源效益及環境保護。

Samsung 新一代Wind-Free Premium Plus「無風」掛牆式冷氣機，採用升級版「無風」製冷技術，冷空氣透過面板上的23,000個微型氣孔柔和送出，有效避免冷風直吹，而房間溫度仍能保持涼快穩定，讓用戶不會長期受到猛烈的冷風吹動。而除了「無風製冷」技術外，同時配備「快速製冷」模式，令室內空氣降溫的速度加快43% ，令送風距離更遠更有效地散佈房間的每一個角落，遠至15米，快速降低室內溫度，增加涼快感。

礙於樓宇設計，有些住宅只可安裝一部分體式室外冷氣機，令客廳和睡房需要共用同一部室內冷氣機，令冷氣分散，涼快感大大減半。Samsung Wind-Free「無風」多聯式分體機，只需一部室外機便可連接二至五部室內分體機，相比一般分體式冷氣機更加慳位，散熱效能更好，令房間內外都可享受涼爽舒適。

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至於商用冷氣機方面，其360 藏天花式空調是全球首部圓型嵌入式空調，以圓形的設計做出環迴立體送風效果；加上圓形室內機360全方位送風，均勻製冷，涼風可送達每個角落。

責任編輯：施雯雯