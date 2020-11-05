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【全球暖化】高溫和熱浪　增孕婦早產及胎死風險

環球政經 12:31 2020/11/05

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全球暖化影響氣候，令出現極端天氣的情況增加。有研究指，若孕婦暴露在高溫和熱浪，其早產及胎死的風險增加。據世界衛生組織的數據顯示，每年有1,500萬名嬰兒早產，而早產是造成5歲以下兒童死亡的主要原因。

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法新社周二（3日）報道，有研究人員在《英國醫學雜誌》上發表的報告指，全球變暖令熱浪出現得更頻繁和更強烈，會令孕婦早產及胎死的風險增加。研究分析了70份專家，涵蓋27個富裕、貧窮及中等收入的國家，有關高溫對孕產的影響的研究報告，其中有40份顯示早產在較高溫度環境下更常見。研究發現，平均氣溫每上升1攝氏度，早產的機率就增加5%，遇上熱浪天氣更會增加至16%，當中以貧窮女性中最為明顯。

研究又指，過去一百年來，全球變暖導致地球平均氣溫上升了1攝氏度，而內陸地區的溫度平均上升幅度更大。

研究人員另指，其他因素例如污染等問題都會增加早產及胎死的風險，高溫會對孕婦造成多少影響，仍難下定論，但研究有助各國制定更有效的衛生政策。

 

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責任編輯：楊子瑩

天氣 污染 氣候暖化 極端天氣

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