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恒生銀行控山東如意附屬公司　追討約10億元債務

股市 19:37 2020/11/04

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彭博引述法院文件報道，恒生銀行 （00011） 入稟追討山東如意科技集團旗下兩間附屬公司，合共1.3億美元（折合約10.14億港元）債務。

文件顯示，恒生周一（2日）向高等法院提交入稟狀，將恒成國際發展列為第一被告，將中國如意國際時尚有限公司列為第二被告。

涉及的貸款是今年3月向恒成國際批出的最多5,800萬美元及5.59億元的債務融資有關的未償本金、利息及違約金；而中國如意國際時尚為其中最多2億元的融資本金、利息等其他費用提供擔保。截至10月22日，未償還的本金約為5.48億元及5,170萬美元，未償還利息90.5萬元及37.2萬美元。

恒生回覆彭博時指，由於案件正在法院審理，因此不便發表評論。

事實上，山東如意近年多次傳出財困消息，捲入多宗法律訴訟，而且被中外資的評級機構下調信貸評級。彭博早前報道指，山東如意在今年底到期償還的債券規模29億元人民幣。

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