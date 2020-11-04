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靠咳嗽聲能辨別新冠肺炎患者 麻省理工學院研發AI檢測

環球政經 19:35 2020/11/04

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新冠肺炎繼續肆虐，各國想盡方法希望增加檢疫準確度，同時積極研發疫苗。不過有很多檢疫方法成本也不低，檢測期間更可能為檢測對象帶來不適感覺。

【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案 北韓在中朝邊境埋地雷：【下一頁

美國麻省理工學院（MIT）最近研發了一套系統，能夠以AI模型，以咳嗽聲分辨快速篩檢感染患者，令無症狀感染者都不會成為漏網之魚。不過，其實用AI檢測咳嗽技術都不算什麽新鮮事，該技術已經試過用作檢測哮喘、肺炎等影響患者咳嗽方式的相關疾病。

【新冠肺炎】銀礦灣Staycation 群組 一行8人2人確診：【下一頁

所以不要以為這套技術是在新冠肺炎爆發後才研發，事實上在新冠疫情爆發前，MIT的研究員Brian Subirana才剛證實咳嗽異音能夠有效檢測阿兹海默症。由於阿兹海默症與新冠肺炎有部分相同的症狀，因此啓發了Subriana的團隊將該技術應用在檢測新冠肺炎上。

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責任編輯：翁嘉陽

咳嗽 肺炎 新冠肺炎疫情

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