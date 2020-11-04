【美國疫情】大選日確診創新高 比9月水平高一倍

▲ 美國大選日單日新增確診新冠肺炎的數字創新高。

美國大選日（3日）民眾踴躍投票，但同日單日新增確診數字創新高，達91,530宗。據統計，全國7日平均新增確診數字，已是9月初的兩倍；住院人數持續增加。專家警告，新一波疫情更為嚴峻，呼籲民眾全體戴口罩，將可挽救13萬人生命。

根據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，自10月29日起，全國連續5日錄得單日新增確診數字創新高。全國7日平均新增確診數字為86,363，是9月4日的雙倍。

愛達荷州，俄亥俄州，新墨西哥州，賓夕法尼亞州和威斯康星州等州分的單日新增確診個案，均在大選日創歷史新高。肯塔基州州長表示，兒童確診病例有上升趨勢。

僅5個州分有好轉跡象，包括亞拉巴馬州，夏威夷州，路易斯安那州，田納西州和佛蒙特州。

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根據新冠肺炎追踪項目（COVID Tracking Project）的數據，在全國有超過5萬名患者住院，比上月增加67％，甚至更多。其中中西部是重災區，住院數字飆升，平均每百萬人有238人住院。

內布拉斯加州的非營利組織CHI Health首席醫學官沃德（Cary Ward）指出，新冠肺炎患者數字在過去幾周倍增；若情況持續，該州每家醫院都會爆滿。

美國國家衛生院（NIH）院長科林斯Francis Collins援引華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）的模型數據指出，若95％的美國人戴口罩，將可挽救13萬人的生命。

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責任編輯：葉芷樺

