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【ET講股通】孫運喜︰大反轉？ 同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:09 2020/11/04

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恒指全日跌53點，報24886點，大市成交增加至1,728億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，今日大市成交大增，主要與阿里巴巴 （09988） 成交增、股價挫有關，加上騰訊 （00700） 亦偏軟，兩股拖累大市表現。不過﹐小米 （01810） 逆市領軍升近8%，加上傳統經濟股向好，令大市跌幅收窄。

特朗普宣稱勝選  資產價格反轉

孫運喜指出，美國選情大反轉，總統特朗普暫時仍未見大落後，有別市場預期，他更宣稱自己已贏出選舉，令港股下午3時後應聲下跌。其他資產價格亦因而出現反轉，美10年債息即跌，呈穿頭破腳，之前市場認為民主黨總統候選人拜登上台推出高壓刺激經濟政策，不利債價，所以債息上升，但現在特朗普這樣說，債息即回落。美滙指數則由低位回升，呈大陽燭，曙光初現。

香港市況方面，恒指高位回落，顯示之前炒拜登贏，所以指數向上，但拜登形勢未如預期，所以指數回落。因此，倘拜登勝選，港股向好機會較高，有利傳統經濟股，但若情況大反轉，之前炒上的資產可能回吐。

螞蟻暫緩上市  阿里成交增股價挫

此外，螞蟻 （新上市編號︰06688） 突然宣布暫緩上市，影響個別股份表現。

一、阿里巴巴︰今日大跌22.6元或7.5%，成交急增，顯示下跌動力甚強，失守50天綫，現時反覆向下的可能性較大，考驗100天綫及前浪底的重要支持位，即約255元水平。

二、騰訊︰由於業務涉金融科技，之前因螞蟻炒上，現時則前景未明，股價料回落至564元水平。

三、港交所 （00388） ︰之前受惠螞蟻上市反應，現時則須整固。受惠中概股來港，中長綫前景仍然OK，但短綫股價料回落至密集區、約353元水平。

新經濟股資金換馬  小米逆市大升

四、小米︰受惠新經濟股資金換馬，轉向不太涉及金融科技的股份。技術走勢亦佳，呈頭肩底，且有成交增加配合，不過，大市受不明朗因素困擾，小米明天回調可能性較大，短綫在頸綫水平爭持整固，再蓄勢向上，而由於出現了頭肩底，故中綫較看好。

【「ET講股通」問股環節，包括：頤海國際、信義光能、吉利汽車、中興通訊：立即觀看

欄名 : ET講股通

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