Spotify推Apple Watch獨立應用程式　無需透過手機播放音樂

▲ Spotify將會在Apple Watch推出獨立應用程式，用戶無需再連接手機，即可在Apple Watch播放音樂或Podcast。

Apple Watch用戶注意了！較早前已有消息傳出，Spotify將會在Apple Watch推出獨立應用程式，用戶無需再連接手機，即可在Apple Watch播放音樂或Podcast。最近Spotify宣布，即將為全球用戶開放此項新功能。

Spotify表示，未來將在Apple Watch推出獨立Spotify應用程式，並向全球用戶推出。需注意的是，用戶需使用Apple Watch Series 3或更新型號的裝置，並支援WatchOS 6.0+或以上作業系統，另外程式不支援離綫播放功能，需在連接Wi-Fi或網絡的情況下使用。用戶可直接通過Spotify的Apple Watch應用程式，傳輸個人喜愛的播放清單，並選擇播放音樂。

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Spotify在聲明中指出，在這次更新中，希望用戶可以無時無刻，透過多種設備或平台使用Spotify的服務，預計功能近期內會開放給所有用戶。

責任編輯：李寶如