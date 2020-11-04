施羅德：內需市場有三大關注點　疫情加快綫上綫下整合

▲ 施羅德指，疫情令國內旅遊業在國際旅遊因封鎖及隔離檢疫措施受限下復甦，並有望在疫情消退後繼續受惠。

雙11相關活動展開，市場關注內地消費市場情況。施羅德投資中國A股研究主管Sarah Liu表示，內地消費市場有三大關注點，龍點企業主導地位增強、海外消費正回流中國、綫上資源整合，預期隨中國經濟從投資主導型轉向消費主導，私人消費佔內地生產總值的佔比，將由目前約39%進一步上升。

今年雙11較往年多3日，詳見【下一頁】

施羅德指，消費行業的龍頭企業之間，留意到國內和外資企業的市場佔有率均有所提升，當中以家用電器、運動服裝、教育及家俱等行業的增長最為明顯。疫情下，電子商務的發展加快，不僅令競爭變得更加公平，消費者也能更好地掌握價格方面的資訊。

施羅德：海外奢侈品消費正逐步回流

據估計，環球奢侈品消費總額中，有過三分一來自中國公民，但這些消費以往只有小部份在內地進行，但這種情況正改變。施羅德指，過去幾年，中國政府採取一系列措施鼓勵國內消費及支持國內的免稅行業，令海外消費的吸引力相對降低，而疫情下亦令國內旅遊業在國際旅遊因封鎖及隔離檢疫措施受限的情況下錄得復甦，並有望在疫情消退後繼續受惠。

現時許多消費行業的企業正致力整合線上與線下業務，施羅德稱，由於商品將儲存在較接近終端消費者的地方，減少貨運時間及成本，供應鏈的效率將因此得以提高。零售行業方面，以線上購物積分兌換未來線下購物點數是其中一種整合方式，當中涉及企業對數據庫、供應鏈及庫存管理系統等方面的技術進行投資。

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