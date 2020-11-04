【Staycation優惠】柏寧酒店聯乘Fashion Walk　推出閨蜜住宿優惠送5000元護膚療程

▲ 柏寧酒店聯乘Fashion Walk ，推出閨蜜限定的Staycation的優惠禮遇。

柏寧酒店聯乘Fashion Walk ，推出閨蜜限定的Staycation的優惠禮遇─「Beautify-Cation」尋美之旅；顧客可以優惠價盡享近9,000元特選禮遇。

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顧客可以優惠價入住柏寧酒店並免費升級至最新設計的尊貴鉑爾曼客房，同時享有500元的酒店餐飮回贈。住客可在酒店房間內品嚐著有汽酒與閨蜜促膝長談，享受難得的女生專屬時間。Fashion Walk更聯乘多個美妝品牌，推出總值近5,000 元的雙人「Glam-up 套裝」， 享用一連串的護理療程及產品。

「Glam-up 套裝」集合了來自多個品牌提供的護理療程及產品，品牌包括美國殿堂級醫學護膚品牌 SkinCeuticals 、提供醫美科技及護理的醫學美容品牌 perFACE Aesthetic、護髮概念店 Kérastase Hair Spa by La Vie、天然有機護膚品牌 CANVAS、美甲專門店 NAIL NAIL by PRIVATE i Concept Store，以及德國首飾品牌 THOMAS SABO。

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「Beautify-Cation」住宿尋美之旅雙人套餐售 2,799 元，包括：

１. 一晚住宿並免費客房升級至尊貴鉑爾曼客房或尊貴豪華客房

2. 每房港幣500元餐飲回贈，適用於酒店房間餐飲或 Ebb & Flow 餐廳

3. 享用行政尊尚禮遇和服務，包括：

免費早餐

免費提供雞尾酒及小食時段

免費提供下午小點

4. 免費精選有汽萄葡酒乙枝及馬卡龍乙盒

5. 免費使用酒店全身健身中心及設施

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責任編輯：葉泳珊