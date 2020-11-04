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【蘋果發布會】外媒爆蘋果新Mac路線圖　三款新機採用Apple Silicon

科技 19:48 2020/11/04

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今次登場的3部新Macbook雖然全部換上Apple Silicon處理器，但在功能、外觀上未有明顯的改動。

蘋果（Apple） 的「One More Thing」發布會將於下週二，即香港時間11月11日凌晨兩點舉行。彭博通訊社引述消息人士指，Apple和代工生產商正火力全開，生產3款採用Apple Silicon自家處理器的全新MacBook 型號，分別為13吋MacBook Air、13吋和16吋MacBook Pro。

傳LG為蘋果新iPad Pro供應Mini-LED屏幕

【MagSafe】蘋果予第三方製造商MagSafe設計指南　呼籲製造更多配件

Apple早在6月的WWDC開發者大會，已預告會在2 年內將全線Mac系列產品過渡至ARM架構的Apple Silicon處理器，並稱將於2020年底前推出首部採用 Apple Silicon 的Mac產品。

消息人士透露，今次登場的3部新Macbook雖然全部換上Apple Silicon處理器，但在功能、外觀上未有明顯的改動，但現存Intel x86處理器版本Macbook會否並存，在市場上暫時仍是未知之數。

這批新MacBook所採用的Apple Silicon，將會基於iPhone 12和新iPad Air所採用的A14 Bionic處理器，在本質上比Intel處理器慳電、發熱量亦更少。而且，由於其ARM功耗與發熱減少的緣故，未來的Macbook用在電池以及散熱機制上的空間與重量將大大縮小，間接提升新版本Macbook的流動性。

【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？

而著名爆料人 @L0vetodream 日前亦在Twitter爆料指，Apple 將在下星期的發布會上發表兩款新MacBook，外界預料將會是13 吋MacBook Pro和13吋MacBook Air，有傳前者會在年底前上市，後者則會在明年春季前開售。

責任編輯：施雯雯

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